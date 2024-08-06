СМИ сообщили о провале плана Чехии поставить Киеву 800 тыс. снарядов

В феврале текущего года президент Чехии Петр Павел пообещал поставить украинцам 800 тыс. снарядов. Евросоюз (ЕС) планировал поставить 1 млн единиц боеприпасов, но цели не достиг. На фоне продолжающегося «снарядного голода», Киев оказался под серьезным напором российских сил.
Несмотря на то, что Чехия активно закупала боеприпасы в третьих странах и транспортировала их на Украину, было поставлено гораздо меньше снарядов, чем планировалось. Также много дефектов было у снарядов, купленных в странах Африки, что сделало невозможным их использование.
СМИ уточняет, что с 2022 года цены на рынке боеприпасов выросли в четыре раза. На фоне этого далеко не все страны — участницы «чешской инициативы» внесли достаточно средств для покупки снарядов для Украины.
Кроме того, из-за высокого спроса также важна скорость сделок и внесения авансов, в чем Россия значительно опережает союзников Украины, говорится в публикации.
Ранее, 2 августа, сообщалось, что ряд балканских государств не хочет продавать Чехии боеприпасы из-за их возможных поставок Киеву.
До этого, 16 июля, премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что чешская фирма SELLIER & BELLOT подписала с Украиной соглашение о строительстве в стране предприятия по производству штурмовых винтовок и боеприпасов.
Ранее, 13 июля, президент Чехии заявил, что Украина в рамках чешской инициативы в июле и августе получит по 50 тыс. боеприпасов, а с сентября по конец года — по 80−100 тыс. боеприпасов ежемесячно. Он подчеркнул, что Киев одновременно необходимо снабдить всем необходимым для обороны.
Западные страны усилили военную и финансовую помощь Киеву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.