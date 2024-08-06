СМИ сообщили о провале плана Чехии поставить Киеву 800 тыс. снарядов

Несмотря на то, что Чехия активно закупала боеприпасы в третьих странах и транспортировала их на Украину, было поставлено гораздо меньше снарядов, чем планировалось. Также много дефектов было у снарядов, купленных в странах Африки, что сделало невозможным их использование.