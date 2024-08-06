МИД назвал статьи о подготовке покушения на Путина в день ВМФ некорректными

В середине июля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что спецслужбы страны безуспешно пытались совершить покушение на Путина. Как отметил тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, безопасность российского лидера обеспечивается на должном уровне. По его словам, все угрозы от киевского режима очевидны.