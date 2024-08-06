МИД назвал статьи о подготовке покушения на Путина в день ВМФ некорректными

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Публикации СМИ о том, что киевский режим готовил покушение на президента Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова в день ВМФ являются некорректной интерпретацией слов замглавы МИД Сергея Рябкова, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
«Данные сообщения являются результатом некорректной интерпретации журналистами интервью заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова телеканалу “Россия 1” от 4 августа 2024 года», — подчеркнули в МИД.
Там указали, что дипломат не давал утвердительного ответа на прямой вопрос о подготовке покушения, он лишь признал наличие «определенной увязки и с такого рода событиями».
Ведомство призвало представителей СМИ тщательно проверять публикуемую информацию, чтобы не искажать заявления руководства МИД, а при необходимости обращаться за дополнительными разъяснениями.
В середине июля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что спецслужбы страны безуспешно пытались совершить покушение на Путина. Как отметил тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, безопасность российского лидера обеспечивается на должном уровне. По его словам, все угрозы от киевского режима очевидны.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.