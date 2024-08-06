Чем известен выбранный Камалой Харрис кандидат в вице-президенты США

Уолц — ветеран Национальной гвардии США и бывший учитель. В 2006 году он был избран в палату представителей и прослужил там 12 лет, прежде чем в 2018 году стал губернатором Миннесоты.
Согласно Reuters, на посту губернатора Уолц продвигал прогрессивную программу, которая включала в себя бесплатное школьное питание, цели по борьбе с изменением климата, налоговые льготы для среднего класса и расширенный оплачиваемый отпуск для работников Миннесоты.
Уолц давно отстаивает репродуктивные права женщин, но и проявляет консервативные наклонности: в палате представителей США он защищал интересы сельского хозяйства и поддерживал право на оружие.
Про Уолца мало было известно, пока Харрис не приступила к выбору кандидата на пост вице-президента. С тех пор его известность резко выросла. Как пишет Reuters, Уолц пользовался поддержкой влиятельного бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелосси, которая сыграла важную роль в убеждении Джо Байдена выйти из президентской гонки.
Уолц — «в некотором роде единорог», считает Райан Докинз, профессор политологии в колледже Карлтон в Миннесоте. Он родился в небольшом городке в сельской местности Небраски и, по мнению Докинза, способен донести послание Харрис до основных демократических избирателей.
По данным Reuters, Уолц поддерживал позиции демократической партии по ряду вопросов (от легализации абортов и однополых браков до закона о доступном медицинском обслуживании, известном как Obamacare), но также за время своей работы в конгрессе установил рекорд центристского голосования. Он был ярым защитником государственной поддержки фермеров и ветеранов войны, а также прав владельцев оружия. Однако в ходе своей первой кампании на пост губернатора Уолц поддержал меры по контролю над оружием, чем вызвал неудовольствие Национальной стрелковой ассоциации.
Переход Уолца от центриста, представляющего в конгрессе один сельский округ, к более прогрессивной политической платформе на посту губернатора, возможно, стал ответом на требования избирателей в крупных городах, предполагает Докинз.
Возглавляя Миннесоту, Уолц добился бюджетного профицита в штате, а во время кампании по переизбранию в 2022 году он пользовался поддержкой нескольких влиятельных профсоюзов, включая AFL-CIO, Международный профсоюз работников сферы услуг (SEIU), профсоюзы пожарных, учителей и другие.
Его губернаторство было отмечено убийством в мае 2020 года темнокожего Джорджа Флойда белым полицейским. Уолц поручил генпрокурору штата возглавить обвинение по этому делу.
Марина Светлова