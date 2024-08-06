Чем известен выбранный Камалой Харрис кандидат в вице-президенты США

По данным Reuters, Уолц поддерживал позиции демократической партии по ряду вопросов (от легализации абортов и однополых браков до закона о доступном медицинском обслуживании, известном как Obamacare), но также за время своей работы в конгрессе установил рекорд центристского голосования. Он был ярым защитником государственной поддержки фермеров и ветеранов войны, а также прав владельцев оружия. Однако в ходе своей первой кампании на пост губернатора Уолц поддержал меры по контролю над оружием, чем вызвал неудовольствие Национальной стрелковой ассоциации.