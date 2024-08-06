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Чем известен выбранный Камалой Харрис кандидат в вице-президенты США

Вице-президент США Камала Харрис выбрала 60-летнего губернатора Миннесоты Тима Уолца в качестве своего напарника в президентской кампании. Харрис заручилась поддержкой Уолца для создания избирательной коалиции прогрессивистов и умеренных Среднего Запада, чтобы не допустить возвращения в Белый дом Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Источник: AP 2023

Уолц ветеран Национальной гвардии США и бывший учитель. В 2006 году он был избран в палату представителей и прослужил там 12 лет, прежде чем в 2018 году стал губернатором Миннесоты.

Согласно Reuters, на посту губернатора Уолц продвигал прогрессивную программу, которая включала в себя бесплатное школьное питание, цели по борьбе с изменением климата, налоговые льготы для среднего класса и расширенный оплачиваемый отпуск для работников Миннесоты.

Уолц давно отстаивает репродуктивные права женщин, но и проявляет консервативные наклонности: в палате представителей США он защищал интересы сельского хозяйства и поддерживал право на оружие.

По данным Reuters, Харрис надеется, что послужной список Уолца поможет привлечь избирателей, которые не настроены на переизбрание Трампа на второй срок.

Про Уолца мало было известно, пока Харрис не приступила к выбору кандидата на пост вице-президента. С тех пор его известность резко выросла. Как пишет Reuters, Уолц пользовался поддержкой влиятельного бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелосси, которая сыграла важную роль в убеждении Джо Байдена выйти из президентской гонки.

Уолц «в некотором роде единорог», считает Райан Докинз, профессор политологии в колледже Карлтон в Миннесоте. Он родился в небольшом городке в сельской местности Небраски и, по мнению Докинза, способен донести послание Харрис до основных демократических избирателей.

В гонке за губернаторское кресло в 2022 году Уолц победил своего оппонента-республиканца: расклад голосов составил 52,27% против 44,61%.

По данным Reuters, Уолц поддерживал позиции демократической партии по ряду вопросов (от легализации абортов и однополых браков до закона о доступном медицинском обслуживании, известном как Obamacare), но также за время своей работы в конгрессе установил рекорд центристского голосования. Он был ярым защитником государственной поддержки фермеров и ветеранов войны, а также прав владельцев оружия. Однако в ходе своей первой кампании на пост губернатора Уолц поддержал меры по контролю над оружием, чем вызвал неудовольствие Национальной стрелковой ассоциации.

Переход Уолца от центриста, представляющего в конгрессе один сельский округ, к более прогрессивной политической платформе на посту губернатора, возможно, стал ответом на требования избирателей в крупных городах, предполагает Докинз.

Возглавляя Миннесоту, Уолц добился бюджетного профицита в штате, а во время кампании по переизбранию в 2022 году он пользовался поддержкой нескольких влиятельных профсоюзов, включая AFL-CIO, Международный профсоюз работников сферы услуг (SEIU), профсоюзы пожарных, учителей и другие.

Его губернаторство было отмечено убийством в мае 2020 года темнокожего Джорджа Флойда белым полицейским. Уолц поручил генпрокурору штата возглавить обвинение по этому делу.

Марина Светлова