Орбан указал на причины цивилизационного упадка Запада

Премьер-министр высказался об отвратительной церемонии открытия Олимпийских игр в Париже: «Они не стали великими, а стали ничтожными». Он имел в виду не только Францию, но и современного западного человека. Орбан продолжил: «В чем секрет величия? В том, чтобы уметь служить чему-то большему. Для этого сначала нужно признать, что в мире есть нечто, какие-то вещи, которые больше вас. Затем вы должны посвятить себя служению этим великим вещам».