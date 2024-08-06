Радий Хабиров рассказал о поддержке селян и сельхозпроизводителей

«Мы взяли курс на развитие крупных индустриальных молочно-товарных ферм. Это большие инвестиции и определенные риски для инвесторов. Поэтому есть федеральная программа возмещения части расходов на покупку дорогого оборудования для молочных производств. Договорились, что республика будет в ней участвовать и по крайне мере пять крупных проектов получат по ней субсидии после того, как запустят производство и предоставят документы».