Радий Хабиров рассказал о поддержке селян и сельхозпроизводителей

Глава региона вместе с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут в Москве обсудили возможности поддержки производителей зерна в республике. Средства в бюджете уже заложены. В ближайшее время эти деньги начнут поступать.
«Мы взяли курс на развитие крупных индустриальных молочно-товарных ферм. Это большие инвестиции и определенные риски для инвесторов. Поэтому есть федеральная программа возмещения части расходов на покупку дорогого оборудования для молочных производств. Договорились, что республика будет в ней участвовать и по крайне мере пять крупных проектов получат по ней субсидии после того, как запустят производство и предоставят документы».
Субсидии получат предприятия в Дуванском, Мелеузовском, Илишевском, Аургазинском и Стерлитамакском районах.
Радий Хабиров добавил, что осенью руководство Минсельхоза приедет в Уфу на «Молочную страну», и тогда будет проведено совещание по животноводству.