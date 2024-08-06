В парламенте Грузии допустили помилование Саакашвили

«Это благодаря Михаилу Саакашвили Саломе Зурабишвили осталась на посту. Когда власти сочтут нужным и созреют для этого решения, Зурабишвили издаст акт о помиловании», — заявил господин Папуашвили (цитата по 1TV.GE).
Шалва Папуашвили напомнил, что в июне 2023 года Саломе Зурабишвили подписала указ о помиловании бывшего гендиректора телекомпании «Рустави 2» Ники Гварамии, обвиняемого в растрате. По словам господина Папуашвили, для Саломе Зурабишвили «не составит труда» помиловать и Михаила Саакашвили. При этом он утверждает, что решение о помиловании Ники Гварамии президент приняла под давлением извне, в том числе со стороны ЕС.
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004—2013 годах. В октябре 2013 года господин Саакашвили покинул страну, после чего в Грузии в его отношении возбудили четыре уголовных дела. По двум из них бывшего президента заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы.
В октябре 2021 года Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси после возвращения с Украины. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья он был доставлен в частную тбилисскую клинику «Вивамед», где находится по сей день. В ноябре 2023 года Михаил Саакашвили попросил президента Грузии о помиловании.