В парламенте Грузии допустили помилование Саакашвили

Шалва Папуашвили напомнил, что в июне 2023 года Саломе Зурабишвили подписала указ о помиловании бывшего гендиректора телекомпании «Рустави 2» Ники Гварамии, обвиняемого в растрате. По словам господина Папуашвили, для Саломе Зурабишвили «не составит труда» помиловать и Михаила Саакашвили. При этом он утверждает, что решение о помиловании Ники Гварамии президент приняла под давлением извне, в том числе со стороны ЕС.