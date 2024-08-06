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В парламенте Грузии допустили помилование Саакашвили

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что для президента страны Саломе Зурабишвили «не составит труда» помиловать бывшего главу государства Михаила Саакашвили. Господин Саакашвили находится под стражей с октября 2021 года.

Источник: Reuters

«Это благодаря Михаилу Саакашвили Саломе Зурабишвили осталась на посту. Когда власти сочтут нужным и созреют для этого решения, Зурабишвили издаст акт о помиловании», — заявил господин Папуашвили (цитата по 1TV.GE).

Шалва Папуашвили напомнил, что в июне 2023 года Саломе Зурабишвили подписала указ о помиловании бывшего гендиректора телекомпании «Рустави 2» Ники Гварамии, обвиняемого в растрате. По словам господина Папуашвили, для Саломе Зурабишвили «не составит труда» помиловать и Михаила Саакашвили. При этом он утверждает, что решение о помиловании Ники Гварамии президент приняла под давлением извне, в том числе со стороны ЕС.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004—2013 годах. В октябре 2013 года господин Саакашвили покинул страну, после чего в Грузии в его отношении возбудили четыре уголовных дела. По двум из них бывшего президента заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы.

В октябре 2021 года Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси после возвращения с Украины. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья он был доставлен в частную тбилисскую клинику «Вивамед», где находится по сей день. В ноябре 2023 года Михаил Саакашвили попросил президента Грузии о помиловании.