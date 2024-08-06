Губернатор Куйвашев подписал закон о запрете курения на остановках и в парках

Ранее соответствующий закон приняли депутаты законодательного собрания Свердловской области. Председатель комитета по молодежной политике Елена Чечунова (депутат партии «Единая Россия») отметила на заседании, что законопроект разработан по инициативе молодежного парламента региона и направлен на борьбу с пассивным курением. Против нового закона высказался депутат от КПРФ Тарас Исаков — он отметил, что многие участники СВО возвращаются из зоны ее проведения с привычкой к курению и могут вступить в конфликт с теми, кто будет их штрафовать.