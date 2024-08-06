Губернатор Куйвашев подписал закон о запрете курения на остановках и в парках

Согласно новому областному закону, курить нельзя будет в следующих местах:
Остановки общественного транспорта и территорию в радиусе 15 метров от них;
Подземные и надземные крытые пешеходных переходах;
Городские леса и сады, скверы, парки;
Парковки общего пользования на открытом воздухе;
Территория в радиусе 15 метров от входов в торговые пространства или заведения общепита;
Территория в радиусе 15 метров от входов в здания органов государственной и муниципальной власти.
Ограничения начнут действовать с 6 сентября. В соответствие с КоАП РФ, штраф за нарушение требований составит от 500 до 1,5 тыс. руб.
Ранее соответствующий закон приняли депутаты законодательного собрания Свердловской области. Председатель комитета по молодежной политике Елена Чечунова (депутат партии «Единая Россия») отметила на заседании, что законопроект разработан по инициативе молодежного парламента региона и направлен на борьбу с пассивным курением. Против нового закона высказался депутат от КПРФ Тарас Исаков — он отметил, что многие участники СВО возвращаются из зоны ее проведения с привычкой к курению и могут вступить в конфликт с теми, кто будет их штрафовать.