Уволен исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Евгений Горлов

«Уволил исполняющего обязанности заместителя губернатора Евгения Сергеевича Горлова. Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Напомним, Развожаев еще два года назад, в июне 2022 года, пригрозил вернуть Евгения Горлова, на тот момент директора департамента городского хозяйства Севастополя, обратно в Сочи после скандала с пляжем.
В том же году губернатор отчитал ответственных за подготовку в городе убежищ на случай атак ВСУ, в том числе Евгения Горлова.