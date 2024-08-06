Уволен исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Евгений Горлов

«Уволил исполняющего обязанности заместителя губернатора Евгения Сергеевича Горлова. Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.