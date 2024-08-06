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Уволен исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Евгений Горлов

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости Крым. Глава Севастополя Михаил Развожаев уволил с должности исполняющего обязанности замгубернатора, экс-руководителя горхоза региона Евгения Горлова, отметив, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание.

«Уволил исполняющего обязанности заместителя губернатора Евгения Сергеевича Горлова. Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Напомним, Развожаев еще два года назад, в июне 2022 года, пригрозил вернуть Евгения Горлова, на тот момент директора департамента городского хозяйства Севастополя, обратно в Сочи после скандала с пляжем.

В том же году губернатор отчитал ответственных за подготовку в городе убежищ на случай атак ВСУ, в том числе Евгения Горлова.