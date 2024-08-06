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Генерал ВСУ заявил об оперативном успехе России в зоне СВО

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Продвижение России на разных участках фронта говорит об оперативном успехе, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей».

Источник: © РИА Новости

Ведущий напомнил о том, что российские войска владеют инициативой в Харьковской области в направлении Волчанска, продвигаются вперед в Торецке, Часовом Яре, в районе Покровска и спросил, существует ли вероятность сдачи ВСУ позиций.

«Мы ежедневно теряем позиции на разных направлениях — где-то больше, где-то меньше», — констатировал генерал.

По словам офицера, продвижение российской армии в указанных направлениях можно рассматривать как тактические победы, в то время как их совокупность на разных участках фронта говорит об оперативном успехе.

Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска уже ведут бои в Торецке и берут город в клещи. По его словам, бойцы штурмуют город не в лоб, а справа и слева.

Как следует из сводки Минобороны, за минувшие сутки группировка «Центр» освободила село Тимофеевка в ДНР и заняла более выгодные рубежи в районах Торецка, Новгородского, Воздвиженки, Гродовки и Тарасовки. ВСУ потеряли в зоне ответственности «Центра» примерно 355 солдат, американский бронетранспортер М113, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».