Ведущий напомнил о том, что российские войска владеют инициативой в Харьковской области в направлении Волчанска, продвигаются вперед в Торецке, Часовом Яре, в районе Покровска и спросил, существует ли вероятность сдачи ВСУ позиций.
«Мы ежедневно теряем позиции на разных направлениях — где-то больше, где-то меньше», — констатировал генерал.
По словам офицера, продвижение российской армии в указанных направлениях можно рассматривать как тактические победы, в то время как их совокупность на разных участках фронта говорит об оперативном успехе.
Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска уже ведут бои в Торецке и берут город в клещи. По его словам, бойцы штурмуют город не в лоб, а справа и слева.
Как следует из сводки Минобороны, за минувшие сутки группировка «Центр» освободила село Тимофеевка в ДНР и заняла более выгодные рубежи в районах Торецка, Новгородского, Воздвиженки, Гродовки и Тарасовки. ВСУ потеряли в зоне ответственности «Центра» примерно 355 солдат, американский бронетранспортер М113, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».