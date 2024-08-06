В ХАМАС избрали нового главу политбюро вместо убитого Хании

Ранее эту должность занимал Исмаил Хания, который погиб в Тегеране в ночь на 31 июля. Иранский Корпус стражей Исламской революции заявил, что главу политбюро группировки убили «выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг». Ответственность за удар Иран и ХАМАС возложили на Израиль, израильская сторона свою причастность не подтверждала.