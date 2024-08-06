Американский политолог назвал Уолца удобным вариантом для Харрис

«Думаю, она выбрала его, так как это надежный вариант для нее, он не будет создавать проблемы, у него отличный бэкграунд. Он был учителем, был конгрессменом, а теперь губернатор либерального штата, Миннесоты, думаю, у них одинаковые взгляды», — сообщил Маркс.