Американский политолог назвал Уолца удобным вариантом для Харрис

По его словам, Уолц не будет создавать проблем для Харрис. Кроме того, у него отличный жизненный и профессиональный опыт.
«Думаю, она выбрала его, так как это надежный вариант для нее, он не будет создавать проблемы, у него отличный бэкграунд. Он был учителем, был конгрессменом, а теперь губернатор либерального штата, Миннесоты, думаю, у них одинаковые взгляды», — сообщил Маркс.
При этом, эксперт выразил мнение, что данное сотрудничество не увенчается успехом, поскольку Уолц не сможет оказать влияние на жителей штата Миннесота.
«Не думаю, что шансы сильно изменятся, Миннесота — штат, в котором демократы должны одержать победу, она граничит с Мичиганом и Висконсином, колеблющимися штатами, не думаю, что он окажет там влияние, его никто не знает, у него есть шанс улучшить положение, выбрав Пенсильванию, это такой же колеблющийся штат», — указал политолог.
Он напомнил, что, к примеру, в 2020 году, во время протестов BLM губернатор не сделал ничего чтобы предотвратить эти протесты.
Политолог также отметил, что Харрис, по его мнению не должна победить на выборах президента США, так как она скрывала ментальные и физические проблемы Джо Байдена. Однако, по мнению Маркса, у нее есть шанс на победу. В этом случае Харрис «будет ждать большее будущее», заключил эксперт.
Ранее в этот день CNN, ссылаясь на свои источники, сообщил о намерении Харрис выбрать Тима Уолца в качестве кандидата на пост вице-президента, если она победит на выборах. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп подверг критике выбор Уолца. По данным ABC News, бывший американский лидер направил своему штабу электронное письмо, в котором указал, что Уолц «мог бы стать худшим вице-президентом в истории США».
Также во вторник были опубликованы результаты опроса, проведенного радиокомпанией NPR, телеканалом PBS News и исследовательской службой Marist Poll, которые показали, что более 70% американцев заявили, что никогда не слышали об Уолце. При этом 17% опрошенных отнеслись к нему положительно, а 12% отрицательно восприняли такую кандидатуру.
В то же время о несостоявшемся кандидате на пост вице-президента при администрации Харрис, губернаторе Пенсильвании Джоше Шапиро знала практически половина респондентов, из них 25% американцев заявили, что относятся к нему положительно, а 23% — отрицательно.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.