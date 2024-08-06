Камала Харрис стала кандидатом в президенты США

«Сенсации не произошло. Все это обсуждалось почти полмесяца и еще до выхода Байдена из гонки. Решение по Харрис техническое, вряд ли она получит от этого особые политические очки. Ей нужны какие-то конкретные шаги как, например, участие в обмене между США и Россией вместе с Байденом. Помочь с рейтингом могут и какие-то обещания или резонансные заявления, но не выдвижение от Демпартии», — добавил эксперт.