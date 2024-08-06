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«Ни малейших сомнений»: в США раскрыли, кто может развязать войну

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в случае победы на выборах может начать войну, чтобы доказать свою состоятельность, заявила бывший член палаты представителей Тулси Габбард в подкасте Криса Уильямсона на YouTube.

Источник: AP 2023

«У меня нет ни малейших сомнений в том, что у нее сразу же возникнет потребность проявить силу и укрепить свои позиции. И доказать, что она действительно сильный и могущественный главнокомандующий вооруженными силами США», — считает политик.

По словам Габбард, лучший и самый эффективный способ для реализации этого замысла — использование армии США и развязывание войны.

Ранее президент США Джо Байден на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры.

Во вторник штаб Харрис подтвердил выбор губернатора Миннесоты Тима Уолца на роль кандидата в вице-президенты. Официально оба они, как ожидается, будут выдвинуты номинантами от демократов на конвенции партии в Чикаго, которая начнется 19 августа.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.