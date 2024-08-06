«Ни малейших сомнений»: в США раскрыли, кто может развязать войну

«У меня нет ни малейших сомнений в том, что у нее сразу же возникнет потребность проявить силу и укрепить свои позиции. И доказать, что она действительно сильный и могущественный главнокомандующий вооруженными силами США», — считает политик.
По словам Габбард, лучший и самый эффективный способ для реализации этого замысла — использование армии США и развязывание войны.
Ранее президент США Джо Байден на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры.
Во вторник штаб Харрис подтвердил выбор губернатора Миннесоты Тима Уолца на роль кандидата в вице-президенты. Официально оба они, как ожидается, будут выдвинуты номинантами от демократов на конвенции партии в Чикаго, которая начнется 19 августа.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.