Трамп анонсировал большое интервью Маску

Выборы американского лидера состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. Их противниками выступят Камала Харрис и Тим Уолц.