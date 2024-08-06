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Трамп анонсировал большое интервью Маску

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что намерен дать интервью миллиардеру Илону Маску в понедельник.

Источник: Reuters

«В понедельник вечером у меня будет большое интервью с Илоном Маском», — написал он.

В воскресенье Маск в социальной сети X назвал Дональда Трампа более приемлемым кандидатом на пост президента США, чем его конкурентку Камалу Харрис.

Выборы американского лидера состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. Их противниками выступят Камала Харрис и Тим Уолц.

Трамп Дональд