«Тревожные новости». На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине

«Российские войска начинают продвигать свои силы дальше. <…> Так что в целом ситуация (на Покровском направлении. — Прим. ред.) очень плохая. <…> Это все тревожные новости для Украины, но есть еще более тревожные новости для Украины из района Торецка, на самом деле ситуация в Торецке становится, насколько я могу судить, катастрофической», — отметил он.