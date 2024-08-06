«Тревожные новости». На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине

«Российские войска начинают продвигать свои силы дальше. <…> Так что в целом ситуация (на Покровском направлении. — Прим. ред.) очень плохая. <…> Это все тревожные новости для Украины, но есть еще более тревожные новости для Украины из района Торецка, на самом деле ситуация в Торецке становится, насколько я могу судить, катастрофической», — отметил он.
По словам эксперта, после взятия села Тимофеевка российские войска все ближе подходят к тому моменту, когда смогут перерезать дорогу из Покровска. Он пояснил, что это главная дорога снабжения, используемая украинскими военными в Донбассе.
«В любом случае, мы, вероятно, будем получать все больше и больше таких сюрпризов в течение следующих нескольких недель и месяцев, поскольку ситуация на фронтах боевых действий продолжает ухудшаться для Украины», — резюмировал Меркурис.
По данным Минобороны от вторника, подразделения группировки войск «Центр» освободили Тимофеевку в ДНР. Кроме того, «Центр» и другие российские группировки заняли более выгодные рубежи, улучшили тактическое положение, нанесли поражение различным украинским формированиям и отразили семь контратак противника. Потери украинских войск при этом составили до 1535 военнослужащих.