Собянин провел заседание президиума столичного правительства

Так, с 1 сентября подушевой норматив на учащихся 1−4-х классов составит 147,8 тысячи рублей в год (увеличится на 3,6 тысячи рублей), на учеников 5−9-х классов — 166,5 тысячи рублей (больше на 1,7 тысячи рублей), 10−11-х классов — 186,9 тысячи рублей (вырастет на 1,7 тысячи рублей).