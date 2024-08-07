Собянин провел заседание президиума столичного правительства

По итогам заседания принято решение об увеличении нормативов подушевого финансирования дошкольного и общего образования.
Так, с 1 сентября подушевой норматив на учащихся 1−4-х классов составит 147,8 тысячи рублей в год (увеличится на 3,6 тысячи рублей), на учеников 5−9-х классов — 166,5 тысячи рублей (больше на 1,7 тысячи рублей), 10−11-х классов — 186,9 тысячи рублей (вырастет на 1,7 тысячи рублей).
Кроме того, мэр одобрил строительство объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда.
— В ТиНАО возведут завод крупномодульного домостроения и логистический парк. В районе Хорошево-Мневники — офисные и спортивные помещения в составе многофункционального гостиничного комплекса, — сообщил Сергей Собянин.
Также принято решение о выделении гранта Первому МГМУ им. Сеченова на подготовку мединженеров и техников для здравоохранения.