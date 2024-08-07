Госдеп пообещал Израилю защиту в случае нападения

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. США будут защищать Израиль в случае нападения на него, при этом Вашингтон предпринимает шаги по снижению напряженности в регионе. С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
«Мы всегда ясно давали понять, что будем защищать Израиль от терроризма. Мы будем защищать Израиль от нападений, и мы призываем все стороны в регионе предпринять любые шаги, которые они могут, для деэскалации», — сказал он в эфире телеканала Fox News.
Дипломат добавил, что США примут все меры для защиты своего персонала и интересов на Ближнем Востоке. «Мы будем защищать наши интересы в регионе, и мы будем привлекать к ответственности стороны, которые угрожают нашему персоналу», — отметил он.
Миллер также обратился к правительству Ирака с призывом обеспечить безопасность и привлечь к ответственности людей, участвующих в атаках ливанской шиитской организации «Хезболлах».
Очередной виток эскалации последовал за гибелью в Тегеране главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидацией в Бейруте одного из командиров военного крыла «Хезболлах» Фуада Шокра. Иран, ХАМАС и «Хезболлах» возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа.
5 июля портал Shafaq News проинформировал об ударе по авиабазе Айн-эль-Асад на западе Ирака, используемой войсками международной коалиции. Официальный представитель Пентагона подтвердил ТАСС факт удара по силам США и коалиции на базе, добавив, что, по предварительным данным, несколько американских военнослужащих получили ранения. Позже израильская газета Times of Israel сообщила со ссылкой на американские и иракские источники, что при обстреле пострадали по меньшей мере пять человек.