Госдеп пообещал Израилю защиту в случае нападения

«Мы всегда ясно давали понять, что будем защищать Израиль от терроризма. Мы будем защищать Израиль от нападений, и мы призываем все стороны в регионе предпринять любые шаги, которые они могут, для деэскалации», — сказал он в эфире телеканала Fox News.