Мексика пригласила Путина на инаугурацию нового президента

«Приглашение России принять участие в инаугурации президента Шейнбаум было направлено президенту Путину. Президент России примет решение, будет ли он участвовать в церемонии сам или назначит другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени», — сообщили изданию в диппредставительстве Мексики.
Инаугурация избранного президента состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября, в день передачи федеральной исполнительной власти. Новый состав конгресса Мексики вступает в должность в сентябре.
«Приглашение на церемонию инаугурации президента Мексики российской стороне поступило», — подтвердило изданию посольство РФ в Мексике.