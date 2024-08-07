Мексика пригласила Путина на инаугурацию нового президента

«Приглашение России принять участие в инаугурации президента Шейнбаум было направлено президенту Путину. Президент России примет решение, будет ли он участвовать в церемонии сам или назначит другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени», — сообщили изданию в диппредставительстве Мексики.