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Мексика пригласила Путина на инаугурацию нового президента

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мексика пригласила президента России Владимира Путина на инаугурацию нового президента Клаудии Шейнбаум 1 октября, российская сторона получила приглашение, сообщает газета «Известия» со ссылкой на посольства в РФ и Мексике.

Источник: AP 2023

«Приглашение России принять участие в инаугурации президента Шейнбаум было направлено президенту Путину. Президент России примет решение, будет ли он участвовать в церемонии сам или назначит другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени», — сообщили изданию в диппредставительстве Мексики.

Источник: AP 2023

Инаугурация избранного президента состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября, в день передачи федеральной исполнительной власти. Новый состав конгресса Мексики вступает в должность в сентябре.

«Приглашение на церемонию инаугурации президента Мексики российской стороне поступило», — подтвердило изданию посольство РФ в Мексике.