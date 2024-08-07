Нигер разрывает дипломатические отношения с Украиной

«Учитывая серьезность ситуации и признанную и предполагаемую причастность Украины к агрессии Мали, правительство Республики Нигер, полностью солидарное с правительством и народом Мали, принимает… следующие меры: во-первых, немедленный разрыв дипломатических отношений между Республикой Нигер и Украиной, во-вторых, обращение в СБ ООН с просьбой вынести решение в отношении украинской агрессии и ее спонсоров», — заявил Абдраман в телевизионном обращении.
Он также призвал «международное сообщество противостоять принятому Украиной решению выступить в защиту терроризма в глобальном контексте, в котором игнорируется необходимость борьбы с этим злом».
Ранее западные СМИ сообщили, что Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной, решение о разрыве дипотношений было связано с поддержкой Киевом террористов в Мали.
Кроме того, недовольство действиями Киева выражает не только Нигер, но и другие соседи Мали. Так, накануне МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов. Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо, в свою очередь, призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Киева.
Сотрудничество Украины с террористами в Мали.
Ранее группа «Вагнер» заявила, что с 22 по 27 июля вместе с малийскими военными вела ожесточенные бои с боевиками в районе города Тинзаутин и понесла потери, включая командира штурмового отряда. При этом, как сообщало сенегальское издание Senenews, власти Мали и Мавритании расследуют факты подготовки террористов на мавританской территории украинскими инструкторами. Кроме того, по данным западных СМИ, террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA обучались на территории Украины.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, а Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.