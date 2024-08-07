Нигер разрывает дипломатические отношения с Украиной

Ранее группа «Вагнер» заявила, что с 22 по 27 июля вместе с малийскими военными вела ожесточенные бои с боевиками в районе города Тинзаутин и понесла потери, включая командира штурмового отряда. При этом, как сообщало сенегальское издание Senenews, власти Мали и Мавритании расследуют факты подготовки террористов на мавританской территории украинскими инструкторами. Кроме того, по данным западных СМИ, террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA обучались на территории Украины.