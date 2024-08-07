«Сорок стран». В США заговорили о превосходстве России в ключевой сфере

Строительство первой в Турции АЭС «Аккую» стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.