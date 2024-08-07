«Сорок стран». В США заговорили о превосходстве России в ключевой сфере

«Россия строит мощные ядерные реакторы в Бангладеш, Египте, Индии и Турции и подписала соглашения о сотрудничестве в ядерной сфере как минимум с 40 странами. В отличие от нее, у США набирается <…> едва ли дюжина схожих соглашений», — отметили аналитики.
По мнению экспертов, успехи России обусловлены крайне выгодными предложениями для других стран и развитой финансовой инфраструктурой. Росатом обеспечивает строительство и работу ядерных реакторов от начала и до конца, а все операции финансируются через российские банки.
В то же время американские компании сталкиваются с проблемами даже у себя дома.
«Разветвленная структура американского правительства заставляет ядерные корпорации преодолевать сложный бюрократический механизм, состоящий из не менее 25 инстанций восьми различных федеральных агентств» — обратили внимание аналитики.
Ранее Росатом сообщил о переговорах по поводу постройки в Индии атомных блоков большой мощности и атомных электростанций малой мощности. По словам госкорпорации, индийские компании также участвуют в проекте Росатома по строительству первой в Бангладеш АЭС «Руппур».
Строительство первой в Турции АЭС «Аккую» стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
В январе президенты России и Египта дали старт строительству первой в Египте атомной электростанции «Эль-Дабаа». Сооружение также строится при участии Росатома.