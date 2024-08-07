Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США от демократов

«Я стою перед вами сегодня, чтобы с гордостью объявить, что теперь я официально являюсь кандидатом от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов. Итак, теперь нам предстоит кое-что сделать. Нам нужно отправиться на всеобщие выборы и победить на них», — сказала кандидат в президенты США, ее слова приводит CNN.