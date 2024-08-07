Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США от демократов

Выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.
«Я стою перед вами сегодня, чтобы с гордостью объявить, что теперь я официально являюсь кандидатом от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов. Итак, теперь нам предстоит кое-что сделать. Нам нужно отправиться на всеобщие выборы и победить на них», — сказала кандидат в президенты США, ее слова приводит CNN.
На митинге в Филадельфии также присутствовал выбранный госпожой Харрис кандидат на пост вице-президента губернатор Миннесоты Тим Уолз. Он выразил благодарность Камале Харрис за «доверие, которое ему оказали». В ответ кандидат в президенты США пообещала управлять страной во благо всех американцев.
В понедельник, 5 августа, Национальный комитет Демократической партии сообщил, что Камала Харрис выиграла в голосовании на пост кандидата в президенты. По данным комитета, она набрала 99% из 4567 делегатов, принявших участие в виртуальной партийной перекличке.
21 июля нынешний президент США Джо Байден объявил о решении снять свою кандидатуру с участия в президентской гонке. Взамен он предложил Демпартии выдвинуть Камалу Харрис. За одну неделю ей удалось собрать $200 млн пожертвований. Согласно опросу Morning Consult, от всех семи «колеблющихся» штатов Камалу Харрис поддержали 48% избирателей против 47% у Дональда Трампа.