«Исчезает на наших глазах»: в Польше сообщили мрачные новости для Киева

«Украина исчезает на наших глазах. <…> Уровень рождаемости в настоящее время ниже, чем в пиковый период пандемии», — говорится в публикации.
По данным Interia, за первые шесть месяцев 2024 года на каждые три смерти проходился всего один новорожденный. При этом самая низкая рождаемость отмечается в Черниговской и Сумской областях, а самая высокая смертность — в Днепропетровской и Харьковской.
«Демографический кризис, усугубляемый масштабным вооруженным конфликтом, опустошает Украину» — заключили журналисты.
В апреле украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, выяснили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки.
Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза.