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«Исчезает на наших глазах»: в Польше сообщили мрачные новости для Киева

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Рождаемость на Украине продолжает стремительно падать, сообщает польский портал Interia.

Источник: РИА "Новости"

«Украина исчезает на наших глазах. <…> Уровень рождаемости в настоящее время ниже, чем в пиковый период пандемии», — говорится в публикации.

По данным Interia, за первые шесть месяцев 2024 года на каждые три смерти проходился всего один новорожденный. При этом самая низкая рождаемость отмечается в Черниговской и Сумской областях, а самая высокая смертность — в Днепропетровской и Харьковской.

«Демографический кризис, усугубляемый масштабным вооруженным конфликтом, опустошает Украину» — заключили журналисты.

В апреле украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, выяснили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки.

Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза.

демография