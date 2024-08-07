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Украинский пилот назвал F-16 «веселым самолетом»

Украинский пилот с позывным Мунфиш назвал истребитель F-16 «веселым самолетом» после прохождения обучения. Видео с его интервью опубликовала пресс-служба НАТО в соцсети Х (бывшая Twitter).

Источник: U.S. Air Force

«Это действительно очень веселый самолет для полетов. Не говорю, что МиГ, на котором летал раньше, слишком скучный, однако F-16 однозначно более адаптивный, он двигается очень легко», — объяснил Мунфиш.

Также на видео генерал-майор ВВС Дании Ян Дам рассказал о достоинствах F-16, назвав их современными и не уступающими лучшим западным истребителям. «Я уверен, что украинские воздушные силы извлекут пользу от этого», — добавил он.

Ранее военный летчик в запасе, администратор Telegram-канала Fighterbomber рассказал о главных недостатках истребителя четвертого поколения F-16. По его словам, самолет имеет всего один двигатель, а индикация осуществляется на английском языке, коим украинские летчики не слишком хорошо владеют.