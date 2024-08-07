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Остин заявил, что США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке

Источник: Российская газета

Соединенные Штаты усиливают свое военное присутствие на Ближнем Востоке, в том числе за счет переброски кораблей и авиации. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Он сообщил, что для сохранения присутствия американской авианосной ударной группы приказал USS «Авраам Линкольн» заменить в этом месяце в регионе USS «Теодор Рузвельт».

Министр добавил, что также приказал направить на Ближний Восток дополнительные крейсеры и эсминцы, способные обеспечивать защиту от ракет, и дополнительную эскадрилью истребителей.

«Это изменение расстановки сил дополняет имеющийся у нас широкий спектр средств в регионе, и мы сохраняем готовность к скорейшему развертыванию с целью реагирования на меняющиеся угрозы нашей безопасности, нашим партнерам или интересам», — цитирует ТАСС главу Пентагона.

Остин добавил, что США скорректировали расстановку своих сил, чтобы повысить их безопасность, укрепить поддержку обороны Израиля, а также сохранить готовность к реагированию на различные непредвиденные ситуации.

Ранее власти Ирана вызвали иностранных послов, чтобы предупредить о своем моральном долге наказать Израиль за нарушение закона, выразившееся в убийстве политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Между тем, представители многонациональной коалиции во главе с США, которая, как сообщается, готовится оказать Израилю помощь в отражении ожидаемой иранской атаки, заранее предупредили Израиль не отвечать слишком жестко на такое нападение.