Остин заявил, что США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты усиливают свое военное присутствие на Ближнем Востоке, в том числе за счет переброски кораблей и авиации. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Он сообщил, что для сохранения присутствия американской авианосной ударной группы приказал USS «Авраам Линкольн» заменить в этом месяце в регионе USS «Теодор Рузвельт».
Министр добавил, что также приказал направить на Ближний Восток дополнительные крейсеры и эсминцы, способные обеспечивать защиту от ракет, и дополнительную эскадрилью истребителей.
«Это изменение расстановки сил дополняет имеющийся у нас широкий спектр средств в регионе, и мы сохраняем готовность к скорейшему развертыванию с целью реагирования на меняющиеся угрозы нашей безопасности, нашим партнерам или интересам», — цитирует ТАСС главу Пентагона.
Остин добавил, что США скорректировали расстановку своих сил, чтобы повысить их безопасность, укрепить поддержку обороны Израиля, а также сохранить готовность к реагированию на различные непредвиденные ситуации.
Ранее власти Ирана вызвали иностранных послов, чтобы предупредить о своем моральном долге наказать Израиль за нарушение закона, выразившееся в убийстве политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.
Между тем, представители многонациональной коалиции во главе с США, которая, как сообщается, готовится оказать Израилю помощь в отражении ожидаемой иранской атаки, заранее предупредили Израиль не отвечать слишком жестко на такое нападение.