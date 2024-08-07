Израиль хочет поскорее устранить нового лидера ХАМАС Яхью Синвара

Новым главой политбюро палестинской организации ХАМАС избран лидер группировки в секторе Газа Яхья ас-Синвар. Он станет преемником Исмаила Хании, убитого в Тегеране на прошлой неделе. По мнению аналитиков, это назначение подтверждает радикальный курс ХАМАС, которого он придерживается после нападения на Израиль 7 октября прошлого года. Синвара называют одним из организаторов этой атаки, в результате которой около 1,2 тыс. израильтян и иностранцев были убиты, а более 250 взяты в заложники. В ответ Израиль начал широкомасштабную военную операцию, в результате которой на данный момент погибло почти 40 тыс. палестинцев, а густонаселенный анклав разрушен.