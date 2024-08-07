Бывший вице-мэр Владивостока возглавил энергокомпанию на Сахалине

Бывший вице-мэр Владивостока Александр Юров, курировавший ТЭК и ЖКХ при нескольких главах, получил назначение в Сахалинской области. Он возглавил ПАО «Сахалинэнерго» (входит в ГК «РусГидро»), сообщает ИА PrimaMedia.
О назначении Александра Юрова гендиректором ПАО «Сахалинэнерго» объявила пресс-служба компании.
Пост гендиректора «Сахалинэнерго» стал вакантным в начале лета по решению совета директоров ПАО, который решил прекратить полномочия гендиректора энергокомпании и назначить нового руководителя. Трудовой договор с гендиректором ПАО «Сахалинэнерго» Сергеем Иртовым прекращен 31 мая 2024 года по соглашению сторон. Компанию он возглавлял с 26 сентября 2022 года. В пресс-службе энергокомпании «Интерфаксу» пояснили уход Иртова назначением его генеральным директором АО «Дальневосточная генерирующая компания».
Александр Юров, в свою очередь, переходит на пост гендиректора «Сахалинэнерго» из «Дальневосточной энергетической компании» (ДЭК, также входит в группу «РусГидро»), которую он возглавлял, будучи операционным директором, с февраля 2019 года.
Перед тем как уйти в корпоративный сектор, Александр Юров долгое время работал на руководящих постах во Владивостоке. С октября 2004 года он занимал должности заместителя директора и директора МУП «Владивостокское предприятия электрических сетей». В период мэрства Игоря Пушкарева, в 2009 года Юров начал работу в администрации Владивостока, заняв должность начальника управления по ТЭК, а после — вице-мэра. Как замглавы он курировал ТЭК, международные отношения, туризм, наружную рекламу и информационное направление.
В 2017 году, при губернаторе Владимире Миклушевском, он перешел на пост вице-губернатора и курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и государственного жилищного надзора. Спустя год покинул должность. После назначения Андрея Тарасенко врио губернатора, Юров ушел из администрации края, уступив место представителю команды нового главы Гагику Захаряну. В свою очередь, Александр Юров вернулся в мэрию, где проработал еще год на позиции начальника управления ТЭК — вице-мэра. В 2019 году управленец ушел из органов муниципальной власти.
Имеет награды, в числе которых медаль «За вклад в развитие города Владивостока», Почетная грамота Министерства регионального развития Российской Федерации и другие.