Бывший вице-мэр Владивостока возглавил энергокомпанию на Сахалине

Перед тем как уйти в корпоративный сектор, Александр Юров долгое время работал на руководящих постах во Владивостоке. С октября 2004 года он занимал должности заместителя директора и директора МУП «Владивостокское предприятия электрических сетей». В период мэрства Игоря Пушкарева, в 2009 года Юров начал работу в администрации Владивостока, заняв должность начальника управления по ТЭК, а после — вице-мэра. Как замглавы он курировал ТЭК, международные отношения, туризм, наружную рекламу и информационное направление.