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Илон Маск объявил войну компаниям, бойкотирующим его соцсеть Х

Источник: Российская газета

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск объявил войну компаниям, которые бойкотируют принадлежащую ему соцсеть X и не размещают там рекламу.

«Два года мы пытались заключить мир, но теперь это война», — цитирует РИА Новости его публикацию в X.

Гендиректор Х Линда Яккарино отметила, что компания подала антимонопольный иск в суд на Глобальный альянс за ответственные медиа, на Всемирную федерацию рекламодателей и на отдельные компании. Причиной данного шага стал «незаконный» бойкот соцсети компаниями, которые не размещали там рекламу.

Яккарино добавила, что «незаконное действия» этих организаций и их руководителей обошлись X в миллиарды долларов.

Напомним, все началось с поста одного из пользователей X, в котором тот утверждал, что еврейские сообщества продвигают ровно ту же диалектическую ненависть против белых людей, которую хотят прекратить в отношении себя. Маск в комментарии согласился с этим мнением.

После этого СМИ сообщили, что несколько крупнейших рекламодателей соцсети X поставили на паузу сотрудничество с платформой из-за антисемитских, на их взгляд, высказываний главы компании Илона Маска.

Сам миллиардер назвал эти обвинения фальшивыми, а также пригрозил «термоядерным иском» компаниям, которые заявили о прекращении размещения рекламы на платформе X.