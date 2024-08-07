Илон Маск объявил войну компаниям, бойкотирующим его соцсеть Х

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск объявил войну компаниям, которые бойкотируют принадлежащую ему соцсеть X и не размещают там рекламу.
«Два года мы пытались заключить мир, но теперь это война», — цитирует РИА Новости его публикацию в X.
Гендиректор Х Линда Яккарино отметила, что компания подала антимонопольный иск в суд на Глобальный альянс за ответственные медиа, на Всемирную федерацию рекламодателей и на отдельные компании. Причиной данного шага стал «незаконный» бойкот соцсети компаниями, которые не размещали там рекламу.
Яккарино добавила, что «незаконное действия» этих организаций и их руководителей обошлись X в миллиарды долларов.
Напомним, все началось с поста одного из пользователей X, в котором тот утверждал, что еврейские сообщества продвигают ровно ту же диалектическую ненависть против белых людей, которую хотят прекратить в отношении себя. Маск в комментарии согласился с этим мнением.
После этого СМИ сообщили, что несколько крупнейших рекламодателей соцсети X поставили на паузу сотрудничество с платформой из-за антисемитских, на их взгляд, высказываний главы компании Илона Маска.
Сам миллиардер назвал эти обвинения фальшивыми, а также пригрозил «термоядерным иском» компаниям, которые заявили о прекращении размещения рекламы на платформе X.