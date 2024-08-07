Башкирия планирует принять участие в 5 экологических федпроектах.

Как сообщил в соцсетях министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов, в этом году завершается национальный проект «Экология». На смену ему придет новый проект — «Экологическое благополучие», в рамках которого будут созданы условия на здоровую и безопасную среду для жизни, обеспечение экономического роста и новых возможностей, а также повышение качества жизни граждан.
«Новый нацпроект включит в себя 6 федпроектов: “Генеральная уборка”, “Экономика замкнутого цикла”, “Чистый воздух”, “Вода России”, “Сохранение лесов”, “Сохранение биоразнообразия”. Мы планируем принять участие в пяти из них. Так, с целью ликвидации опасных объектов накопленного вреда окружающей среде на территории Башкортостана активно ведется работа по подготовке объектов для включения в федеральный проект “Генеральная уборка”. Из-за больших площадей и объемов накопленных отходов 90 свалок включены в предварительный перечень для внесения в данный проект. По результатам обследования надзорных органов из 30 объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда, 17 включены в Государственный реестр ОНВОС. В этом году планируется разработать проектно-сметную документацию по ликвидации 9 несанкционированных свалок», — проинформировал министр.
Ведется работа по переходу республики на экономику замкнутого цикла, утвержден план мероприятий «дорожная карта» в котором предусмотрены 19 целевых индикаторов реализации плана до 2030 года. Основные мероприятия предусматривают создание новых объектов обработки и утилизации отходов, внедрение технологий ресурсосбережения и вовлечение во вторичный оборот отходов.
«Также подготовлены предложения по экологическому оздоровлению водных объектов. В адрес Федерального агентства водных ресурсов направлены 17 мероприятий для включения в новый федеральный проект “Вода России”. Мероприятие по очистке русла реки Юрюзань предварительно уже одобрено, — сообщил Нияз Фазылов. — Безусловно, для нас национальный проект “Экологическое благополучие” — это новые задачи в сфере природопользования и экологии, которые нам предстоит воплотить в жизнь».