Башкирия планирует принять участие в 5 экологических федпроектах.

«Новый нацпроект включит в себя 6 федпроектов: “Генеральная уборка”, “Экономика замкнутого цикла”, “Чистый воздух”, “Вода России”, “Сохранение лесов”, “Сохранение биоразнообразия”. Мы планируем принять участие в пяти из них. Так, с целью ликвидации опасных объектов накопленного вреда окружающей среде на территории Башкортостана активно ведется работа по подготовке объектов для включения в федеральный проект “Генеральная уборка”. Из-за больших площадей и объемов накопленных отходов 90 свалок включены в предварительный перечень для внесения в данный проект. По результатам обследования надзорных органов из 30 объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда, 17 включены в Государственный реестр ОНВОС. В этом году планируется разработать проектно-сметную документацию по ликвидации 9 несанкционированных свалок», — проинформировал министр.