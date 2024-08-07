В сети опубликован фейковый Указ Путина о завершении СВО

Согласно документу, опубликованному в сети, президент России Владимир Путин подписал Указ о завершении СВО и выводе войск из Украины. В нем тезисно указано:
1. завершить СВО с 1 ноября 2024 года;
2. приступить к поэтапному выводу ВС РФ с территории Украины к 1 февраля 2025 года.
Публикуем полный документ.
Стоит отметить, что опубликованный документ — фейковый. Кремль не сообщал о завершении СВО и выводе войск из Украины. ВС РФ продолжают выполнять задачи на Украине, поставленные президентом.
Ранее глава государства заявлял, что второй волны мобилизации в России не планируется. Задачи СВО решаются за счет военных по контракту, уточнил Владимир Путин.