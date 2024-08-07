Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В сети опубликован фейковый Указ Путина о завершении СВО

В социальных сетях и мессенджерах россияне пересылают друг другу фейковый документ, в котором указано, что СВО якобы завершится 1 ноября 2024 года.

Источник: Сиб.фм

Согласно документу, опубликованному в сети, президент России Владимир Путин подписал Указ о завершении СВО и выводе войск из Украины. В нем тезисно указано:

1. завершить СВО с 1 ноября 2024 года;

2. приступить к поэтапному выводу ВС РФ с территории Украины к 1 февраля 2025 года.

Публикуем полный документ.

Источник: Сиб.фм

Стоит отметить, что опубликованный документ — фейковый. Кремль не сообщал о завершении СВО и выводе войск из Украины. ВС РФ продолжают выполнять задачи на Украине, поставленные президентом.

Ранее глава государства заявлял, что второй волны мобилизации в России не планируется. Задачи СВО решаются за счет военных по контракту, уточнил Владимир Путин.