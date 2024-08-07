Минобороны Казахстана в ожидании новой военной техники

АСТАНА, 7 авг — Sputnik. Минобороны Казахстана ожидает беспилотные системы и бронированную технику до конца года.
В ведомстве рассказали, что в 2024-м они получили более 500 единиц новой техники, капитально отремонтировали 50 единиц.
В текущем году ожидается поставка бронированных колесных машин «Арлан» и «COBRA II». И до конца года планируется приобретение комплексов тактических беспилотных систем «SUNQAR» и мини беспилотных систем «EVOMax».
Для Сил воздушной обороны в текущем году ожидается поставка современных истребителей, зенитного ракетного комплекса класса высокоточного оружия. Проводится опытная войсковая эксплуатация беспилотного комплекса тяжелого класса «ANKA».
Также Минобороны ждет поставку первого военно-транспортного самолета большой грузоподъемности «А400М». Для Военно-морских сил поставят противодиверсионный катер.
Помимо приобретения новых, оборонное ведомство открыло цеха по ремонту по бронетанковой и автомобильной техники, войсковой противовоздушной обороны, противотанковых систем, артиллерии и стрелкового оружия. Уже более 1,5 тыс. единиц военной техники прошли текущий и средний ремонт.
А еще до конца года планируется поставка тренажеров и ремонт полигонного оборудования, что позволит сэкономить до 300 миллионов тенге (625,7 тысяч долларов) в год.