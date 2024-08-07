NYT узнала, что у экс-премьера Бангладеш был час на побег от протестующих

У премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины, подавшей в отставку и бежавшей в Индию из-за массовых протестов, было меньше часа на то, чтобы покинуть страну, пишет The New York Times со ссылкой на сотрудников службы безопасности, дипломатов и чиновников.
Перед захватом протестующими ее резиденции главы силовых ведомств пытались убедить премьера уехать из страны, она же настаивала на подавлении протестов. Ее сестра Шейх Рехана, которая живет в Лондоне и приехала в гости, попросила оставить их наедине, чтобы попытаться отговорить Хасину. Однако та все еще сопротивлялась.
В итоге начальник штаба армии генерал Вакер-Уз-Заман позвонил ее сыну Саджибу Вазеду, который живет в Вирджинии, чтобы тот повлиял на мать.
«Она хотела остаться, она вообще не хотела покидать страну», — рассказал потом сын. «В первую очередь мы беспокоились о ее физической безопасности. Поэтому мы уговорили ее уйти», — добавил он.
Премьера посадили в машину, путь ей расчищала бронетехника. Хасину довезли до вертолетной площадки, оттуда вертолет доставил ее на аэродром, где она села на военный самолет.
Когда телеканалы объявили, что командующий армией выступит с обращением к нации после нескольких часов молчания премьер-министра, протестующие поняли, что она ушла в отставку, пишет газета.
Из Индии Хасина должна была полететь в Лондон, где живет ее сестра, но поездка была отложена из-за проблем с документами.
В июле страну охватили студенческие протесты из-за системы квот на государственные должности. После попытки подавления протестующие потребовали отстранения от власти премьера. Всего с начала протестов погибли около 300 человек, около 10 тыс. были взяты под стражу. Хасина объявила комендантский час и отключила мобильный интернет по всей стране.
В понедельник после гибели накануне около сотни демонстрантов тысячи протестующих нарушили комендантский час, прорвались через полицейские кордоны и направились в центр столицы Дакки.
После отставки и бегства премьера студенты добились роспуска парламента и потребовали, чтобы временное правительство возглавил нобелевский лауреат Мухаммад Юнус, и тот согласился.
Как пишет индийская газета The Free Press Journal, самолет Хасины C-130J приземлился на авиабазе Хиндон в Индии в понедельник через несколько часов после ее ухода с поста. Она запросила убежище в Великобритании, но Лондон не спешит ей его предоставлять из-за подавления протестов. По словам источника издания, среди других вариантов экс-премьер рассматривает Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Катар, Саудовскую Аравию и Финляндию.
В 1971 году в результате войны Бангладеш получила независимость. Борьбу за независимость возглавила «Авами лиг», которая в 1973 году победила на первых всеобщих выборах. Шейх Хасина возглавляет «Авами лиг» с 1981 года; должность премьер-министра занимала с 1996 по 2001 год и с 2009 по 2024 год. В пятый и заключительный раз она вступила в должность в январе 2024 года — после того как на выборах ее партия получила 222 из 298 мест в парламенте; ключевые оппозиционные партии это голосование бойкотировали.