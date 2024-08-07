NYT узнала, что у экс-премьера Бангладеш был час на побег от протестующих

В 1971 году в результате войны Бангладеш получила независимость. Борьбу за независимость возглавила «Авами лиг», которая в 1973 году победила на первых всеобщих выборах. Шейх Хасина возглавляет «Авами лиг» с 1981 года; должность премьер-министра занимала с 1996 по 2001 год и с 2009 по 2024 год. В пятый и заключительный раз она вступила в должность в январе 2024 года — после того как на выборах ее партия получила 222 из 298 мест в парламенте; ключевые оппозиционные партии это голосование бойкотировали.