Выездная сессия ВЭФ состоится в Китае

«Китайская Народная Республика является одним из стратегических партнеров Российской Федерации. Отношения между нашими странами находятся на самом высоком уровне за всю историю и продолжают развиваться. Сохранение доверия между странами создают условия для благополучия и безопасности людей. Эти и другие вопросы российская сторона будет обсуждать с нашими китайскими партнерами во время выездной сессии. Конечно, мы будем рады участию наших коллег в Восточном экономическом форуме», — отметил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.