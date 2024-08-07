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Выездная сессия ВЭФ состоится в Китае

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа, ФедералПресс. В Гуанчжоу состоится выездная сессия Восточного экономического форума «Перспективы межрегионального сотрудничества Дальнего Востока России с провинциями Гуандун и Хэйлунцзян». Она пройдет 8—9 августа.

Источник: Reuters

«Китайская Народная Республика является одним из стратегических партнеров Российской Федерации. Отношения между нашими странами находятся на самом высоком уровне за всю историю и продолжают развиваться. Сохранение доверия между странами создают условия для благополучия и безопасности людей. Эти и другие вопросы российская сторона будет обсуждать с нашими китайскими партнерами во время выездной сессии. Конечно, мы будем рады участию наших коллег в Восточном экономическом форуме», — отметил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Участниками выездной сессии станут представители власти и бизнес-сообществ Дальнего Востока, а также около 100 представителей китайского бизнеса.

Напомним, в этом году ВЭФ будет проходить во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Традиционно площадкой для проведения мероприятия станет ДВФУ.