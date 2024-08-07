Молодым бойцам вручили боевое оружие

6 августа 2024 года молодым солдатам, принявшим присягу в июле, было вручено специальное боевое оружие, передает DKnews.kz.
В воинской части 5548 Национальной гвардии, расположенной в городе Жанаозен, проведено специальное мероприятие с целью вручения боевого оружия молодым солдатам. В торжественном мероприятии приняли активное участие офицеры и сержанты воинской части.
В ходе мероприятия командир воинской части Нурмуратов Марат Нурланович поздравил молодых солдат со словами:
«Дорогие молодые солдаты, те, кто только вчера принял присягу и сегодня вот-вот возьмут оружие в руки. Как всем известно, Национальная гвардия-это, прежде всего, незыблемая опора нашей страны, которая сохраняет общество, права и мир. В дальнейшем вы будете выполнять боевую службу в верности своим клятвам с закрепленным за вами оружием. Мир и процветание страны в ваших руках. Желаю вам дальнейших успехов и мирного неба над головой» Марат Нурмуратов.
По окончании вручения боевого оружия молодым солдатам, наименования и номера оружия, а также дата выдачи были записаны в военные билеты защитников Отечества.
В дальнейшем солдаты будут выполнять функции обеспечения общественной безопасности города Жанаозен.