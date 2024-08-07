Молодым бойцам вручили боевое оружие

«Дорогие молодые солдаты, те, кто только вчера принял присягу и сегодня вот-вот возьмут оружие в руки. Как всем известно, Национальная гвардия-это, прежде всего, незыблемая опора нашей страны, которая сохраняет общество, права и мир. В дальнейшем вы будете выполнять боевую службу в верности своим клятвам с закрепленным за вами оружием. Мир и процветание страны в ваших руках. Желаю вам дальнейших успехов и мирного неба над головой» Марат Нурмуратов.