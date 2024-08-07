Военная операция на Украине, день 896-й

над Курской, два — над Воронежской и два — над Ростовской. Число пострадавших при атаках на Курскую область выросло до 28. SHOT сообщил о взрывах в Воронеже, в обломках БПЛА нашли поражающие элементы. Спецслужбы ДНР обнаружили в Мариуполе схрон с вооружением и секретные документы Минобороны Украины, выяснил ТАСС. «Газета.Ru» ведет хронику событий.