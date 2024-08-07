Военная операция на Украине, день 896-й

08:17 SHOT написал о двух взрывах над Воронежем. По предварительным данным, обломки беспилотников повредили фасады нескольких зданий и автомобили. Очевидцы утверждают, что БПЛА начинены поражающими элементами, так как в кузове пострадавших машин нашли маленькие металлические шарики.
08:13 ⚡️МО РФ сообщило, что за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, четыре над Курской, два над Воронежской и два над Ростовской.
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