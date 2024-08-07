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Военная операция на Украине, день 896-й

над Курской, два — над Воронежской и два — над Ростовской. Число пострадавших при атаках на Курскую область выросло до 28. SHOT сообщил о взрывах в Воронеже, в обломках БПЛА нашли поражающие элементы. Спецслужбы ДНР обнаружили в Мариуполе схрон с вооружением и секретные документы Минобороны Украины, выяснил ТАСС. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:17 SHOT написал о двух взрывах над Воронежем. По предварительным данным, обломки беспилотников повредили фасады нескольких зданий и автомобили. Очевидцы утверждают, что БПЛА начинены поражающими элементами, так как в кузове пострадавших машин нашли маленькие металлические шарики.

08:13 ⚡️МО РФ сообщило, что за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, четыре над Курской, два над Воронежской и два над Ростовской.

08:07.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 896-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.