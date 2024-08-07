Лукашенко предложил искать перспективные проекты с Кот-д’Ивуаром

Беларусь уделяет большое внимание сотрудничеству с Африкой. Президент отмечал, что у республики там уже есть несколько хороших партнеров — Зимбабве и Мозамбик на юге, Экваториальная Гвинея и Нигерия на западе, Египет и Алжир на севере.