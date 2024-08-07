Лукашенко предложил искать перспективные проекты с Кот-д’Ивуаром

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего коллегу из Кот-д’Ивуара Алассана Драмана Уаттару с национальным праздником — Днем Независимости, сообщили в пресс-службе главы государства.
Белорусский лидер отметил, что уделяет большое внимание укреплению дружбы и сотрудничества между Минском и Абиджаном. Он подтвердил готовность к плодотворной совместной работы в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях.
Лукашенко напомнил, что в республике есть большой потенциал в промышленности, сельском хозяйстве, сферах здравоохранения, строительства, образования.
«Мы заинтересованы поставлять в Кот-д’Ивуар качественные товары, уже хорошо известные в мире: продукты питания, удобрения, различные виды техники, медицинские препараты».
Белорусский лидер предложил приложить все усилия для поиска перспективных совместных проектов, способствующие долгосрочному социально-экономическому развитию Кот-д’Ивуара и поддержанию устойчивости в регионе Западной Африки.
Также Лукашенко пожелал своему коллеге из Кот-д’Ивуара крепкого здоровья, счастья и успехов, а его народу -процветания и благополучия.
Дипломатические отношения между Беларусью и Республикой Кот-д’Ивуар были установлены 30 сентября 1998 года. Посольства Беларуси в республике нет, его функции по совместительству выполняет белорусское посольство в Нигерии.
В 2010, 2011, 2012 годах состоялись визиты в Кот-д’Ивуар белорусских делегаций во главе с помощником Президента Республики Беларусь по особым поручениям Виктором Шейманом.
Беларусь уделяет большое внимание сотрудничеству с Африкой. Президент отмечал, что у республики там уже есть несколько хороших партнеров — Зимбабве и Мозамбик на юге, Экваториальная Гвинея и Нигерия на западе, Египет и Алжир на севере.