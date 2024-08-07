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Челябинский губернатор заявил, что на распад СССР повлияла его аграрная политика

Свое мнение глава Челябинской области Алексей Текслер высказал в проекте «Друг села», в рамках которого вышло его интервью.

Источник: Reuters

Проект «Друг села» реализуется в социальных сетях, а разговор с губернатором Алексеем Текслером был записан во время Дня Поля, который проходил на территории Челябинской области. Глава региона отмечая важность развития агропромышленного сектора в числе прочего в качестве доказательства привел ошибки советского руководства в этой области.

«Вопросы продовольственной безопасности являются ключевыми для страны. Это возможность нам реализовывать свою собственную национальную политику. Все мы помним, когда Советский Союз закупал зерно очень много лет. И это в числе прочего стало причиной тех проблем, которые впоследствии привели к распаду СССР. Тогда мы не смогли защитить свой суверенитет. Это доказывает, насколько это направление важное».

говорит Алексей Текслер

Также Алексей Текслер сообщил, что сегодня Челябинская область является лидером по многим направлениям в АПК. Шли к этому годами, а сейчас одна из непростых задач, по словам губернатора, сохранять это лидерство и преумножать его.

«Сегодня наши ведущие агрохолдинги динамично развиваются, растет объем производства, — комментирует глава региона. — Один из элементов успешности — это расширение экспорта. Наши бренды известны во всем мире, мы активно поставляем агропродукцию не только в страны СНГ, но и в страны дальнего зарубежья. Например, идут активные поставки в Китай, Индию… Это говорит о том, что наша продукция востребована. Но все-таки, конечно, самое главное — это работать на внутреннем рынке. И мы сегодня здесь безусловные лидеры в производстве макарон, круп, одни из лидеров по производству куриных яиц, подсолнечного масла, активно развиваются такие интересные продукты, как снэки, семечки… Для сохранения этого лидерства нужны инвестиции, как в технологии, так и в развитие кадрового потенциала. Считаю, что в этой части мы тоже развиваемся динамично».

сельское хозяйство