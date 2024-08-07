Челябинский губернатор заявил, что на распад СССР повлияла его аграрная политика

«Сегодня наши ведущие агрохолдинги динамично развиваются, растет объем производства, — комментирует глава региона. — Один из элементов успешности — это расширение экспорта. Наши бренды известны во всем мире, мы активно поставляем агропродукцию не только в страны СНГ, но и в страны дальнего зарубежья. Например, идут активные поставки в Китай, Индию… Это говорит о том, что наша продукция востребована. Но все-таки, конечно, самое главное — это работать на внутреннем рынке. И мы сегодня здесь безусловные лидеры в производстве макарон, круп, одни из лидеров по производству куриных яиц, подсолнечного масла, активно развиваются такие интересные продукты, как снэки, семечки… Для сохранения этого лидерства нужны инвестиции, как в технологии, так и в развитие кадрового потенциала. Считаю, что в этой части мы тоже развиваемся динамично».