Челябинский губернатор заявил, что на распад СССР повлияла его аграрная политика

Проект «Друг села» реализуется в социальных сетях, а разговор с губернатором Алексеем Текслером был записан во время Дня Поля, который проходил на территории Челябинской области. Глава региона отмечая важность развития агропромышленного сектора в числе прочего в качестве доказательства привел ошибки советского руководства в этой области.
«Вопросы продовольственной безопасности являются ключевыми для страны. Это возможность нам реализовывать свою собственную национальную политику. Все мы помним, когда Советский Союз закупал зерно очень много лет. И это в числе прочего стало причиной тех проблем, которые впоследствии привели к распаду СССР. Тогда мы не смогли защитить свой суверенитет. Это доказывает, насколько это направление важное».
Также Алексей Текслер сообщил, что сегодня Челябинская область является лидером по многим направлениям в АПК. Шли к этому годами, а сейчас одна из непростых задач, по словам губернатора, сохранять это лидерство и преумножать его.
«Сегодня наши ведущие агрохолдинги динамично развиваются, растет объем производства, — комментирует глава региона. — Один из элементов успешности — это расширение экспорта. Наши бренды известны во всем мире, мы активно поставляем агропродукцию не только в страны СНГ, но и в страны дальнего зарубежья. Например, идут активные поставки в Китай, Индию… Это говорит о том, что наша продукция востребована. Но все-таки, конечно, самое главное — это работать на внутреннем рынке. И мы сегодня здесь безусловные лидеры в производстве макарон, круп, одни из лидеров по производству куриных яиц, подсолнечного масла, активно развиваются такие интересные продукты, как снэки, семечки… Для сохранения этого лидерства нужны инвестиции, как в технологии, так и в развитие кадрового потенциала. Считаю, что в этой части мы тоже развиваемся динамично».