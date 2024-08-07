Участник СВО из Башкирии поблагодарил волонтёров за помощь на фронте.

В Башкирию приехал военнослужащий батальона имени Александра Доставалова с позывным «Карпыч». Офицер встретился с волонтёрами Стерлитамака, оказывающие гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. Как сообщает администрация города, военнослужащий получил ранение и сейчас находится дома на долечивании.
«Карпыч» поблагодарил тыл за неоценимую поддержку военнослужащих из Башкирии. От отметил, что гуманитарная помощь на передний край доставляется и все заявки бойцов выполняются.
Весной прошлого года, когда «Карпыч» приехал в родные края в свой первый отпуск, встречался со студентами медицинского колледжа. Военнослужащий, получивший боевой опыт в Таджикистане и Сирии, рассказал будущим медикам, что требуется от них на передовой, и отметил, что на СВО нужны военные врачи. В апреле 2023 года «Карпыч», когда ещё командовал взводом, и его подчинённые отразили наступление боевиков. Сам командир в том сражении получил ранение, но продолжал вести бой.
Летом прошлого года «Карпычу» доверили командование ротой. На Донбассе он показал корреспонденту информагентства «Башинформ» место ротации его подразделения.