Участник СВО из Башкирии поблагодарил волонтёров за помощь на фронте.

Весной прошлого года, когда «Карпыч» приехал в родные края в свой первый отпуск, встречался со студентами медицинского колледжа. Военнослужащий, получивший боевой опыт в Таджикистане и Сирии, рассказал будущим медикам, что требуется от них на передовой, и отметил, что на СВО нужны военные врачи. В апреле 2023 года «Карпыч», когда ещё командовал взводом, и его подчинённые отразили наступление боевиков. Сам командир в том сражении получил ранение, но продолжал вести бой.