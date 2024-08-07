Захарова назвала преследование журналистки Бурцевой «политической заказухой»

«Это очередная политическая история, очередная политическая заказуха, которая необходима для того, чтобы запугивать тех, кто работает на этой ниве, создавать четкое понимание у людей, что за работу, любую деятельность, которая не вписывается в существующий один с точки зрения коллективного Запада мейнстримовый нарратив, люди могут поплатиться всем: благополучием, свободой, жизнью», — сказала дипломат.
Захарова отметила, что этим шагом власти Эстонии «попрали все, о чем заявляли в качестве принципов, которым они привержены».
Ранее эстонская прокуратура обвинила Бурцеву в нарушении санкционного режима Евросоюза (ЕС) и государственной измене. Журналистка находится под стражей с начала марта. Гражданка Эстонии писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews, находящегося под санкциями ЕС, а ранее работала для интернет-издания Sputnik Eesti, которое прекратило свою деятельность в прибалтийской республике из-за санкций в 2019 году.