Захарова назвала преследование журналистки Бурцевой «политической заказухой»

«Это очередная политическая история, очередная политическая заказуха, которая необходима для того, чтобы запугивать тех, кто работает на этой ниве, создавать четкое понимание у людей, что за работу, любую деятельность, которая не вписывается в существующий один с точки зрения коллективного Запада мейнстримовый нарратив, люди могут поплатиться всем: благополучием, свободой, жизнью», — сказала дипломат.