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Захарова назвала преследование журналистки Бурцевой «политической заказухой»

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Преследование властями Эстонии сотрудничавшей с рядом российских СМИ журналистки Светланы Бурцевой является очередной «политической заказухой», направленной на подавление инакомыслия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Источник: РИА "Новости"

«Это очередная политическая история, очередная политическая заказуха, которая необходима для того, чтобы запугивать тех, кто работает на этой ниве, создавать четкое понимание у людей, что за работу, любую деятельность, которая не вписывается в существующий один с точки зрения коллективного Запада мейнстримовый нарратив, люди могут поплатиться всем: благополучием, свободой, жизнью», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что этим шагом власти Эстонии «попрали все, о чем заявляли в качестве принципов, которым они привержены».

Ранее эстонская прокуратура обвинила Бурцеву в нарушении санкционного режима Евросоюза (ЕС) и государственной измене. Журналистка находится под стражей с начала марта. Гражданка Эстонии писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews, находящегося под санкциями ЕС, а ранее работала для интернет-издания Sputnik Eesti, которое прекратило свою деятельность в прибалтийской республике из-за санкций в 2019 году.

Захарова Мария
дипломатия