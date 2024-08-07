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Губернатор Андрей Бочаров приехал в Камышин с рабочим визитом

В центре внимания — реализация комплексной программы развития города, модернизация социальных объектов и значимой инфраструктуры.

В первую очередь глава Волгоградской области посетил кадетскую школу № 7, где идут работы по реконструкции здания. Ремонт ведется в соответствии с планами, хотя и требует корректировок. А вот подход к содержанию территории Андрей Бочаров подверг критике, сообщили в областной администрации.

«Мы должны планировать все эффективно, — отметил губернатор. — Если мы сдаем объект, то сдан он должен быть в полном объеме. Мы не можем сдать школу, а всю пришкольную территорию оставить в таком состоянии — подход неправильный. Такого, что я вижу сегодня, быть не должно».