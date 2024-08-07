Протестующие в Нигерии арестованы за размахивание российскими флагами

Представитель полиции северо-западного штата Кадуна Мансир Хассан сказал, что арестовано 39 человек, включая портного, который «шил иностранные флаги для группы». Было конфисковано около 40 российских флагов, а также один китайский, добавил он. В соседнем штате Кано, по данным местных спецслужб, также были арестованы портные за «изготовление российских флагов».