Протестующие в Нигерии арестованы за размахивание российскими флагами

Как заявил командующий армией Нигерии Кристофер Муса, вывешивание флагов иностранных государств квалифицируется как измена, пишет BBC.
Во время протестов демонстранты скандировали лозунг «мы голодны», а некоторые размахивали российскими флагами и выражали поддержку российскому президенту Владимиру Путину. Согласно местным СМИ, протестующие призвали Москву «спасти» их.
Представитель полиции северо-западного штата Кадуна Мансир Хассан сказал, что арестовано 39 человек, включая портного, который «шил иностранные флаги для группы». Было конфисковано около 40 российских флагов, а также один китайский, добавил он. В соседнем штате Кано, по данным местных спецслужб, также были арестованы портные за «изготовление российских флагов».
Аресты рассматриваются как попытка подавить любую зарождающую поддержку России в Нигерии, пишет BBC.
Президент Нигерии Бола Тинубу пришел к власти в мае 2023 года. Он приступил к реализации экономических реформ, в частности была отменена субсидия на топливо. Это привело к резкому росту цен и падению курса найры (национальная валюта).
Многие не удовлетворены его руководством и обвиняют в резком росте стоимости жизни. Тинубу призвал разочарованных нигерийцев проявить терпении, заверив, что его политика принесет плоды.
Посольство России в Абудже (столица Нигерии) дистанцировалось от протестов, заявив в своем Telegram-канале, что РФ не вмешивается во внутренние дела иностранных государства, включая Нигерию.
Эти намерения некоторых протестующих размахивать российскими флагами являются личным выборов отдельных лиц и не отражают никакой официальной позиции или политики правительства России в этом вопросе.
Федеративная Республика Нигерия — государство в Западной Африке, граничит с Бенином, Чадом, Камеруном, Нигером. Самая густонаселенная африканская страна (население превышает 200 млн человек), занимает 7-е место в мире по численности населения. Богата природными ресурсами, входит в десятку крупнейших мировых экспортеров нефти.
Марина Светлова