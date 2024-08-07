В Узбекистане на строительство канатных дорог будут выделяться средства из госбюджета

Согласно документу утверждено Временное положение о порядке покрытия части расходов инвесторов, направленных на строительство и оснащение новых канатных дорог по перевозке пассажиров с обеспечением соответствующего уровня безопасности.
В соответствии с постановлением президента от 31 мая прошлого года с 1 января этого года часть расходов инвесторов, направленная на строительство и оснащение новых канатных дорог, покрывается за счет средств госбюджета в размере 1 миллиарда сумов за каждые 500 метров пути. Субсидии предоставляются при условии сдачи в эксплуатацию в срок до 31 декабря 2025 года и протяженности канатных дорог минимум 500 метров.
При этом покрывается часть расходов инвесторов, направленных на первые 20 проектов строительства и оснащение новых канатных дорог.
Утвержденное Временное положение предусматривает порядок подачи заявления на получение субсидии и его рассмотрения, а также выделения субсидий из госбюджета.
Инвестор может подать заявку на получение субсидии в Комитет по туризму через Единый портал интерактивных государственных услуг. Для ее получения у него должна отсутствовать задолженность по уплате налогов, он не должен находиться в процессе реорганизации или ликвидации, его деятельность не должна быть приостановлена законодательством, инвестор должен быть признан платежеспособным на основании решения суда.