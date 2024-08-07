В Узбекистане на строительство канатных дорог будут выделяться средства из госбюджета

В соответствии с постановлением президента от 31 мая прошлого года с 1 января этого года часть расходов инвесторов, направленная на строительство и оснащение новых канатных дорог, покрывается за счет средств госбюджета в размере 1 миллиарда сумов за каждые 500 метров пути. Субсидии предоставляются при условии сдачи в эксплуатацию в срок до 31 декабря 2025 года и протяженности канатных дорог минимум 500 метров.