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В Узбекистане на строительство канатных дорог будут выделяться средства из госбюджета

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На строительство канатных дорог предоставят субсидии. Соответствующее постановление Кабинета министров было принято 1 августа.

Согласно документу утверждено Временное положение о порядке покрытия части расходов инвесторов, направленных на строительство и оснащение новых канатных дорог по перевозке пассажиров с обеспечением соответствующего уровня безопасности.

В соответствии с постановлением президента от 31 мая прошлого года с 1 января этого года часть расходов инвесторов, направленная на строительство и оснащение новых канатных дорог, покрывается за счет средств госбюджета в размере 1 миллиарда сумов за каждые 500 метров пути. Субсидии предоставляются при условии сдачи в эксплуатацию в срок до 31 декабря 2025 года и протяженности канатных дорог минимум 500 метров.

При этом покрывается часть расходов инвесторов, направленных на первые 20 проектов строительства и оснащение новых канатных дорог.

Утвержденное Временное положение предусматривает порядок подачи заявления на получение субсидии и его рассмотрения, а также выделения субсидий из госбюджета.

Инвестор может подать заявку на получение субсидии в Комитет по туризму через Единый портал интерактивных государственных услуг. Для ее получения у него должна отсутствовать задолженность по уплате налогов, он не должен находиться в процессе реорганизации или ликвидации, его деятельность не должна быть приостановлена законодательством, инвестор должен быть признан платежеспособным на основании решения суда.

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