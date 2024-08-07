«Будем искать решение всех проблем»: Михаил Котюков встретится с жителями Абанского района

Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
Михаил Котюков рассказал, что сегодня, 7 августа, намерен в рамках личной встречи обсудить с жителями вопросы образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства, а также создания в районе условий и необходимой инфраструктуры для развития детей.
«Очень много было обращений при подготовке к этой поездке, связанных с работой жилищно-коммунального хозяйства, в особенности водоснабжения. Всем вопросам уделим внимание, пройдем и посмотрим лично вместе с главой района, депутатами Законодательного Собрания, районного Совета, краевыми министрами. Будем искать решение всех насущных проблем», — заявил губернатор Красноярского края.
Напомним, накануне Михаил Котюков провел рабочую встречу с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Денисом Мантуровым. Представители власти обсудили вопросы развития промышленности Красноярского края и организацию работы отраслевой комиссии Госсовета РФ.
Ранее также стало известно, что президент России Владимир Путин назначил красноярского губернатора председателем комиссии Госсовета по направлению «Технологическое лидерство».