«Будем искать решение всех проблем»: Михаил Котюков встретится с жителями Абанского района

«Очень много было обращений при подготовке к этой поездке, связанных с работой жилищно-коммунального хозяйства, в особенности водоснабжения. Всем вопросам уделим внимание, пройдем и посмотрим лично вместе с главой района, депутатами Законодательного Собрания, районного Совета, краевыми министрами. Будем искать решение всех насущных проблем», — заявил губернатор Красноярского края.