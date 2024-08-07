Алексей Текслер посетил Миасс

«Были моменты, которые нужно дополнительно “подкрутить” администрации. На что указал? Это обеспечение питьевой водой жителей. Договорились тоже, поговорили с семьями, что готовы в том числе и в детские оздоровительные лагеря детей отправить. Мы сформировали резерв мотопомп для откачивания воды, и там, где воду уже можно откачивать, необходимо это делать. Решения приняли».