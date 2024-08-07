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Алексей Текслер посетил Миасс

Ситуация с подтоплением в Миассе пока остаётся напряжённой, но находится под особым контролем региональных властей. Как и другие территории, которые пострадали от наводнения.

Источник: Правительство Челябинской области

На днях Миасс посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, чтобы оценить ситуацию и принять необходимые меры.

Есть резерв мотопомп

Глава региона посетил район Динамо, где действует режим ЧС. Здесь он осмотрел гидротехническое сооружение Поликарпова пруда, электроподстанцию, которая питает Миасс, дамбы и водопропускные объекты. Подтопленных домов в этом районе много. Уровень воды сейчас снижается лишь в Иремеле, но в остальных водоёмах остаётся достаточно высоким.

Алексей Текслер встретился с жителями подтопленных домов, рассказал о мерах помощи, принятых областными властями.

«Были моменты, которые нужно дополнительно “подкрутить” администрации. На что указал? Это обеспечение питьевой водой жителей. Договорились тоже, поговорили с семьями, что готовы в том числе и в детские оздоровительные лагеря детей отправить. Мы сформировали резерв мотопомп для откачивания воды, и там, где воду уже можно откачивать, необходимо это делать. Решения приняли».

отметил губернатор

Все пострадавшие от наводнения жители могут получить материальную помощь и компенсацию. Для этого в Миассе уже побывали специалисты министерства социальных отношений области.

Кроме того, глава региона побывал в посёлке Смородинка, где ситуация одна из наиболее сложных в городском округе. Река Миасс там сильно разлилась, поэтому пришлось отсыпать дорогу, которая соединяет посёлок с трассой М-5, а также проложить обводной канал рядом с дамбой. Здесь продолжаются работы по укреплению дамбы, проводят мониторинг уровня воды, а специалисты МЧС и полиции организовали совместное круглосуточное дежурство.

Три вида выплат

По-прежнему работает штаб по ликвидации последствий паводка. Ситуация улучшилась в большинстве муниципалитетов, за исключением Миасского городского округа. Здесь началась по поручению губернатора прочистка всех каналов, чтобы вода побыстрее покинула территорию. Также сюда направили дополнительную группировку МЧС. После откачивания воды и осушения помещений начнётся ремонт.

В Челябинске наиболее сложная ситуация в Ленинском районе. Туда приехал губернатор, чтобы на месте оценить положение. В квартале улиц Энергетиков, Машиностроителей и Нахимова работают три водооткачивающие машины высокой мощности, а также мотопомпы для откачки воды из подвалов. Уже действуют комиссии по оценке ущерба в пострадавших многоквартирных домах.

Напомним, что в регионе продолжаются выплаты пострадавшим от наводнения. Напомним, что предусмотрены три вида помощи. Во-первых, в случае подтопления жилого помещения выплачивается 20 тысяч рублей на человека гражданам, зарегистрированным по месту жительства (пребывания) и фактически проживающим в жилом помещении, а также не зарегистрированным по месту жительства (пребывания), но фактически проживающим на дату объявления ЧС.

Во-вторых, при частичной утрате имущества первой необходимости граждане, зарегистрированные по месту жительства (пребывания) в жилом помещении или установившие в судебном порядке факт постоянного проживания и фактически проживающие в зоне ЧС на дату объявления ЧС, получат 75 тысяч рублей на человека.

150 тысяч рублей на человека положено при полной утрате имущества первой необходимости гражданам, зарегистрированным по месту жительства (пребывания) в жилом помещении или установившим в судебном порядке факт постоянного проживания и фактически проживающим в зоне ЧС на дату объявления ЧС.

Губернатор Алексей Текслер принял решение, что будут организованы также выплаты на ремонт и восстановление жилья, которые будут определяться по итогам работы специальных муниципальных комиссий.