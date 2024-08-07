МИД обратился к казахстанцам из-за ситуации в Бангладеш

«Граждан Казахстана, находящихся в настоящее время в Бангладеш, просим не покидать места своего проживания без крайней необходимости, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и придерживаться рекомендаций властей, а также находиться на связи с Министерством иностранных дел Казахстана и посольством РК в Республике Индия, по совместительству в Народной Республике Бангладеш», — сказано в сообщении.