МИД обратился к казахстанцам из-за ситуации в Бангладеш

В МИД опубликовали рекомендации касательно посещения Бангладеш и рекомендовали временно воздержаться от посещения этой страны до стабилизации обстановки.
«Граждан Казахстана, находящихся в настоящее время в Бангладеш, просим не покидать места своего проживания без крайней необходимости, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и придерживаться рекомендаций властей, а также находиться на связи с Министерством иностранных дел Казахстана и посольством РК в Республике Индия, по совместительству в Народной Республике Бангладеш», — сказано в сообщении.
В МИД добавили, что для получения дополнительной и оперативной информации открыты линии экстренной связи для граждан РК, находящихся в Бангладеш, и их родственников в Казахстане.
Контакты МИД РК: +7 (7172) 720111 (дежурный дипломат), +7 705 443 33 32 (мобильный телефон, WhatsApp). Контакты посольства РК в Индии: +91 1145 555 106, +91 9667 118 363.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку на фоне антиправительственных протестов и вместе со своей сестрой покинула страну. Позже стало известно, что нобелевский лауреат Мухаммад Юнус согласился стать главным советником временного правительства Бангладеш.
В понедельник многотысячная толпа ворвалась внутрь «Ганобхабана», резиденции премьер-министра.
Напомним, в середине июля, по данным Русской службы BBC, в ходе ожесточенных столкновений между протестующими студентами и полицией в столице Бангладеш Дакке загорелось здание государственной телекомпании BTV. Протесты продолжались несколько дней и сообщалось, что погибли десятки человек, а сотни получили ранения. Отмечалось, что студенты называют существующий порядок дискриминацией и требуют, чтобы прием на работу осуществлялся на основе квалификации каждого отдельного кандидата.