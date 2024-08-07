Додон выступил за принятие закона об иноагентах

КИШИНЕВ, 7 авг — РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон высказался за принятие закона об иноагентах, аналогичного грузинскому.
По его мнению, НПО в Молдавии обладают чрезмерным влиянием, превышающим влияние СМИ и политиков.
«Нам нужны инструменты для проверки того, чем занимаются неправительственные организации, которые становятся отдельной ветвью власти в нашей стране и имеют даже большую силу, чем СМИ и политики. Бюджеты НПО достигают сотен миллионов,» — написал Додон в своем Telegram-канале.
В Молдавии насчитывается более 12 тысяч зарегистрированных неправительственных организаций.
Парламент Грузии в мае принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето, назвав этот закон «российским» и «неконституционным». Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон 3 июня после того, как президент отказалась этого делать. Папуашвили тогда пояснил, что после подписания закона в течение 60 дней минюст Грузии разработает все необходимые нормативные акты и создаст электронный портал для организаций. После этого те организации, которые имеют более 20% иностранного финансирования, будут обязаны зарегистрироваться на портале и задекларировать финансы 2023 года.
Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство Запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз заморозил финансирование грузинского минобороны.