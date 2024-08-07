Додон выступил за принятие закона об иноагентах

Парламент Грузии в мае принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето, назвав этот закон «российским» и «неконституционным». Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон 3 июня после того, как президент отказалась этого делать. Папуашвили тогда пояснил, что после подписания закона в течение 60 дней минюст Грузии разработает все необходимые нормативные акты и создаст электронный портал для организаций. После этого те организации, которые имеют более 20% иностранного финансирования, будут обязаны зарегистрироваться на портале и задекларировать финансы 2023 года.