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В пяти регионах Узбекистана назначили новых хокимов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Газгане, Фуркатском, Мингбулакском, Ташкентском и Тахиаташском районах начали работать новые хокимы, передает корреспондент Podrobno.uz.

Национальное информационное агентство UzA сообщает о назначении пяти новых хокимов в регионах республики.

Нурали Джураев назначен хокимом города Газган в Навоийской области. До назначения он работал главным специалистом департамента регионального развития министерства инвестиций, промышленности и торговли.

В Фуркатском районе Ферганской области назначен хокимом Эльёрбек Асронкулов. До этого он работал начальником Ферганского областного управления Национального агентства социальной защиты.

Ахрор Мансуров начнет работать хокимом Мингбулакского района Наманганской области.

В Тахиаташском районе Каракалпакстана также назначен новый хоким — Камилжан Айтбаев. До назначения он работал первым заместителем хокима Амударьинского района по финансам, экономике и борьбе с бедностью.

В Ташкентском районе Ташкентской области назначен новый хоким — Сардорбек Эргашев. Ранее он работал первым заместителем хокима Ташкентской области по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности, позже — начальником Ташкентского областного управления Национального агентства социальной защиты населения.