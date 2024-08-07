В пяти регионах Узбекистана назначили новых хокимов

Национальное информационное агентство UzA сообщает о назначении пяти новых хокимов в регионах республики.
Нурали Джураев назначен хокимом города Газган в Навоийской области. До назначения он работал главным специалистом департамента регионального развития министерства инвестиций, промышленности и торговли.
В Фуркатском районе Ферганской области назначен хокимом Эльёрбек Асронкулов. До этого он работал начальником Ферганского областного управления Национального агентства социальной защиты.
Ахрор Мансуров начнет работать хокимом Мингбулакского района Наманганской области.
В Тахиаташском районе Каракалпакстана также назначен новый хоким — Камилжан Айтбаев. До назначения он работал первым заместителем хокима Амударьинского района по финансам, экономике и борьбе с бедностью.
В Ташкентском районе Ташкентской области назначен новый хоким — Сардорбек Эргашев. Ранее он работал первым заместителем хокима Ташкентской области по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности, позже — начальником Ташкентского областного управления Национального агентства социальной защиты населения.