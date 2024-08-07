Власти назвали главные проблемы системы здравоохранения Казахстана

«Так, одной из основных причин недофинансирования системы здравоохранения являются низкие тарифы на медицинские услуги, которые не покрывают некоторые виды расходов и не индексируются на инфляцию, что ограничивает привлечение частных поставщиков услуг, обновление инфраструктуры, повышение качества и доступности медицинских услуг. В результате медицинские организации ежегодно сталкиваются с острым дефицитом финансовых средств. Другой проблемой является непрозрачное и неэффективное расходование выделяемых средств медицинскими организациями, коррупционные риски в виде хищений и приписок. В целом, доля “карманных” расходов граждан в общей структуре расходов на здравоохранение в 2023 году составила 26,6% (2022 год — 29,6%, 2021 год — 23,9%, 2020 год — 26,3%), что выше уровня 15−20%, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)».