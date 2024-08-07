Власти назвали главные проблемы системы здравоохранения Казахстана

«За последние 5 лет в Казахстане ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 1,9 года и коэффициент младенческой смертности снизился на 3%. Однако общие показатели смертности все еще выше среднего уровня стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития — КазТАГ) на 19% за счет сравнительно высокой смертности по болезням системы кровообращения, нервной системы, органов дыхания и пищеварения», — говорится в Национальном плане развития Казахстана до 2029 года.
Как отмечается, слабое развитие имеет фармацевтическая отрасль: в 2023 году доля лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства на локальном фармацевтическом рынке составила всего 14,4%, а доля казахстанской отечественной продукции в быстрорастущих объемах закупа лекарственных средств — всего 32%.
«В рейтинге стран по уровню медицинского обслуживания Numbeo в 2024 году Казахстан занял 60-е место из 94 стран, поднявшись с 2020 года на 26 строчек. Самая низкая оценка в 2024 году отмечена по таким компонентам, как удовлетворенность оперативностью (ожиданием) и удовлетворенность квалификацией и компетентностью медицинского персонала».
Также отмечена неэффективность системы финансирования здравоохранения.
«За годы внедрения обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) финансирование здравоохранения в Казахстане выросло почти в разы, и по итогам 2023 года текущие расходы здравоохранения (за вычетом капитальных расходов) составили Т4,4 трлн, или 3,7% от ВВП. Однако эти показатели в 2,5 раза ниже среднего показателя в странах ОЭСР (9,2%)», — добавляют разработчики.
По их словам, несмотря на значительное увеличение объемов финансирования, система здравоохранения продолжает испытывать определенные трудности, что сказывается на качестве и доступности медицинской помощи.
«Так, одной из основных причин недофинансирования системы здравоохранения являются низкие тарифы на медицинские услуги, которые не покрывают некоторые виды расходов и не индексируются на инфляцию, что ограничивает привлечение частных поставщиков услуг, обновление инфраструктуры, повышение качества и доступности медицинских услуг. В результате медицинские организации ежегодно сталкиваются с острым дефицитом финансовых средств. Другой проблемой является непрозрачное и неэффективное расходование выделяемых средств медицинскими организациями, коррупционные риски в виде хищений и приписок. В целом, доля “карманных” расходов граждан в общей структуре расходов на здравоохранение в 2023 году составила 26,6% (2022 год — 29,6%, 2021 год — 23,9%, 2020 год — 26,3%), что выше уровня 15−20%, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)».
Отмечены также износ и устаревание медицинской инфраструктуры.
«В среднем по стране уровень износа объектов здравоохранения составляет 49,3%, при этом капитальный ремонт необходим порядка 40% объектов всей инфраструктуры здравоохранения. Более 35% объектов по стране нетиповые (приспособленные), что, в свою очередь, не позволяет развивать новые технологии, обеспечивать надлежащие условия для пациентов и (или) персонала. Износ оборудования в среднем составляет 66,3% (из них медицинского — 49,1%, лабораторного — 83,5%)», — сообщили авторы.
Еще одна проблема — это дефицит кадров.
«В 2023 году обеспеченность врачебными кадрами в Казахстане (40,6) превысила средний показатель стран ОЭСР, который составил 33 врача на 10 тыс. населения. Однако имеются значительные дисбалансы в разрезе “город-село” (разница в три-семь раз) и между регионами (разница в 1,7 раза от среднего). Сохраняется высокая потребность в количестве среднего медицинского персонала. По итогам 2023 года потребность во врачебных кадрах на селе (дефицит по незанятым должностям) составила 1,12 тыс. штатных единиц», — указано в документе.
Кроме того, обозначен недостаточный уровень цифровизации сферы здравоохранения.
«Сегодня система здравоохранения использует множество разрозненных информационных систем без должной интеграции. В результате отмечаются непрозрачность процессов оказания медицинской помощи и неэффективное использование ресурсов. Отсутствие должной цифровизации, негативно отражающееся на эффективности контроля и управления финансовыми потоками, и адекватности планирования объемов, включая дорогостоящие лекарственные средства, приводит к перепотреблению определенных видов помощи и перерасходу средств системы обязательного социального медицинского страхования», — говорится в Нацплане.