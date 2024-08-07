Бочаров в Камышине указал на недочеты при ремонте школы

— Мы должны планировать все эффективно. Если мы сдаем объект, то сдан он должен быть в полном объеме. Мы не можем сдать школу, а всю пришкольную территорию оставить в таком состоянии — подход неправильный. Такого, что я вижу сегодня, быть не должно, — сказал губернатор. — Лучше меньше, но то, что было сделано правильно.