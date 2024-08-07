Из-за саммита БРИКС 22−24 октября станут для госслужащих в Казани выходными

«Установить с 22 по 24 октября 2024 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы для следующих лиц, осуществляющих свою трудовую (служебную) деятельность на территории Казани: лиц, замещающих в органах исполнительной власти РТ должности государственной гражданской службы РТ и иные должности, работников организаций, подведомственных органам исполнительной власти», — сказано в документе.