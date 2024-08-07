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Из-за саммита БРИКС 22−24 октября станут для госслужащих в Казани выходными

Раис Татарстана Рустам минниханов подписал указ, согласно которому 22—24 октября станут выходными днями для представителей органов исполнительной власти в Казани и подведомственных им организаций.

Документ подготовлен в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина в целях обеспечения общественной безопасности, рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Установить с 22 по 24 октября 2024 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы для следующих лиц, осуществляющих свою трудовую (служебную) деятельность на территории Казани: лиц, замещающих в органах исполнительной власти РТ должности государственной гражданской службы РТ и иные должности, работников организаций, подведомственных органам исполнительной власти», — сказано в документе.