Группу врачей из Петербурга направили в Курскую область после атаки ВСУ

Напомним, утром 6 августа в Министерстве обороны России сообщили, что 300 украинских военных при поддержке 11 танков и 20 бронемашин атаковали российские позиции в Курской области. Вечером того же дня врио региона Алексей Смирнов рассказал в своем Telegram-канале, что противник ударил дроном по машине скорой помощи, из-за чего погибли водитель и фельдшер. Врач, который в тот момент находился в транспорте, получил ранение.