Группу врачей из Петербурга направили в Курскую область после атаки ВСУ

На протяжении последних суток в Курской области идут бои с украинскими военными. Губернатор Петербурга Александр Беглов созвонился с врио губернатора региона Алексеем Смирновым. Градоначальник заявил, что направит группу врачей для оказания помощи пострадавшим, а также разместит в городе детей. Об этом Беглов сообщил в своем Telegram-канале.
— Приношу искренние соболезнования семьям погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим, — написал глава Северной столицы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио «Спутник» прокомментировала ситуацию в приграничном с Украиной регионом. Она заявила, что атака ВСУ на Курскую область — очередной теракт против мирного населения.
Напомним, утром 6 августа в Министерстве обороны России сообщили, что 300 украинских военных при поддержке 11 танков и 20 бронемашин атаковали российские позиции в Курской области. Вечером того же дня врио региона Алексей Смирнов рассказал в своем Telegram-канале, что противник ударил дроном по машине скорой помощи, из-за чего погибли водитель и фельдшер. Врач, который в тот момент находился в транспорте, получил ранение.